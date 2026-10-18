Tukaram Mundhe: सूखे को संकट नहीं, कमाई का अवसर बनाएं किसान, तुकाराम मुंढे ने बताया खेती के साथ आमदनी बढ़ाने का रास्ता

इस दौरान उन्होंने खेती में आने वाली परेशानियों, पानी के प्रबंधन और खेती के साथ दूसरे व्यवसायों से आमदनी बढ़ाने के तरीकों पर अपने विचार रखे। मुंढे ने कहा कि बारिश कम होने पर फसलों को नुकसान पहुंचता है। इससे किसानों की आमदनी घटती है और उन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। ऐसी स्थिति में केवल बारिश पर निर्भर रहने के बजाय आमदनी के दूसरे साधन तैयार करना जरूरी है। उन्होंने किसानों को खेती के साथ दुग्ध व्यवसाय जैसे काम अपनाने की सलाह दी। इससे खेती से होने वाली कमाई पर निर्भरता घट सकती है और मुश्किल समय में परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।