मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अकासा एयर का बड़ा फैसला, रियाद-जेद्दा की उड़ानें 27 अक्टूबर तक रद्द

अकासा एयर ने उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देते हुए पूरा रिफंड लेने या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने का विकल्प दिया है। कंपनी के मुताबिक, रिफंड की राशि मूल भुगतान माध्यम से सात दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। जिन यात्रियों ने ट्रैवल एजेंट या अन्य ट्रैवल पार्टनर के माध्यम से टिकट बुक किए हैं, उन्हें रिफंड या रीशेड्यूलिंग में सहायता के लिए संबंधित एजेंट या पार्टनर से संपर्क करने की सलाह दी गई है।