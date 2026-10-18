‘मेरे खिलाफ 45 मानहानि के केस, लेकिन वोट चोरी पर कोई मुकदमा नहीं’, गोवा में राहुल गांधी ने सरकार को फिर घेरा

राहुल गांधी(Photo-IANS)
Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गोवा के मडगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। 'गोय राखण्ण यात्रा' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरी' की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं और उन्हें मोदी और शाह का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जवाबदेही तय कराने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि के 45 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मोदी और अमित शाह से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसके बावजूद, उनके मुताबिक, जब वह सार्वजनिक मंचों से 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हैं, तो इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप को लेकर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि अगर इस मुद्दे पर मुकदमा दर्ज होता है, तो यह एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में चुनावी प्रक्रिया के साथ गड़बड़ी हो रही है।
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह वोट चोरी की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को पता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में उन्हें जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और पार्टी वोट चोरी को स्वीकार नहीं करेगी।
राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी संविधान की संरक्षक है और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार को अपने कामों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद चुनावी प्रक्रिया और वोट चोरी को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।
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