‘मेरे खिलाफ 45 मानहानि के केस, लेकिन वोट चोरी पर कोई मुकदमा नहीं’, गोवा में राहुल गांधी ने सरकार को फिर घेरा

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गोवा के मडगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। 'गोय राखण्ण यात्रा' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरी' की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं और उन्हें मोदी और शाह का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जवाबदेही तय कराने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि के 45 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मोदी और अमित शाह से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसके बावजूद, उनके मुताबिक, जब वह सार्वजनिक मंचों से 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हैं, तो इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।