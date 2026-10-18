CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर क्यों नहीं हुआ फैसला? रत्ना सिंह ने उठाए सवाल

रत्ना सिंह ने बताया कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन शाम 5 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनके अनुसार, अदालत पहुंचने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत से रिहाई के सवाल पर मामले की डिटेल सुनवाई नहीं की। रत्ना सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कार्यवाही शुरू होने के करीब पांच मिनट बाद मजिस्ट्रेट ने अदालत को बताया कि उन्हें धमकी भरा मैसेज मिला है। इसके बाद सुनवाई का केंद्र वही मैसेज बन गया और दोनों की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताओं पर चर्चा पीछे छूट गई। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर निराशा जताई। साथ ही आरोप लगाया कि कार्यवाही में हुई देरी और सुनवाई के तरीके से ऐसा लगा कि मामले को पहले से तय दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा था।