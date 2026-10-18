‘सत्ता परिवर्तन’ की साजिश और प्रदर्शनकारियों को पैसे? बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

Regime Change: बीजेपी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव संजीव कटवाल ने रविवार को कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 'सत्ता परिवर्तन' की कथित योजनाओं, प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए जाने के दावों और एक महिला पुलिस अधिकारी पर कथित हमले को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान के नाम पर हिंसा और अव्यवस्था को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

एक प्रेस बयान में, कटवाल ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध करना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा, धमकियों या असंवैधानिक गतिविधियों के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को अस्थिर करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 'सत्ता परिवर्तन' से जुड़ी चर्चाओं और आरोपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सरकार बदलने का एकमात्र संवैधानिक तरीका जनता का जनादेश है।