Maharashtra Politics: शिवसेना में बगावत के पीछे क्या थी वजह? आखिरकार एकनाथ शिंदे ने खोला राज, किया बड़ा खुलासा

अमरावती विभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट के श्रीकांत देशपांडे अब भी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में महायुति के सामने अपने उम्मीदवार किरण सरनाईक के पक्ष में समर्थन जुटाने की चुनौती बनी हुई है। महाराष्ट्र में पुणे और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों सहित विधान परिषद के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। महायुति में पुणे की सीट भाजपा के पास है, जबकि अमरावती से शिवसेना ने किरण सरनाईक को उम्मीदवार बनाया है। इसी चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रचार में जुटे हैं।