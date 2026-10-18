असम के मुख्यमंत्री सरमा का अखिलेश यादव को चैलेंज, हिम्मत है तो 2027 में योगी के खिलाफ लड़ लें चुनाव

Assembly Election Challenge: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव को राजनीतिक हिम्मत को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के इस नेता में उत्तर प्रदेश में सीधे चुनावी मुकाबले का सामना करने का साहस नहीं है। सरमा अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए, सरमा ने कहा कि अखिलेश यादव 2027 के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है।