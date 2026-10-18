संगरूर में भीषण सड़क हादसा, लहरागागा-जाखल रोड पर 8 मजदूरों को कार ने रौंदा

Punjab Road Accident: पंजाब के संगरूर जिले में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लहरागागा-जाखल रोड पर गांव चोटियां के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मनरेगा मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को लहरागागा और सुनाम के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय सड़क किनारे मनरेगा के तहत करीब 23 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। इसी दौरान एक बेकाबू कार मजदूरों को कुचलती हुई निकल गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला।