18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

संगरूर में भीषण सड़क हादसा, लहरागागा-जाखल रोड पर 8 मजदूरों को कार ने रौंदा

पंजाब के संगरूर जिले में लहरागागा-जाखल रोड पर कार ने मनरेगा मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है और कई मजदूर घायल हुए हैं।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Anurag Animesh

Oct 18, 2026

Punjab Road Accident news

AI Image-(ChatGpt)

Punjab Road Accident: पंजाब के संगरूर जिले में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। लहरागागा-जाखल रोड पर गांव चोटियां के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मनरेगा मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को लहरागागा और सुनाम के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय सड़क किनारे मनरेगा के तहत करीब 23 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। इसी दौरान एक बेकाबू कार मजदूरों को कुचलती हुई निकल गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, मृतकों और घायलों की अंतिम संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हादसे में अब तक पांच शव मिले- एसपी

संगरूर के एसपी पलविंदर सिंह चिम्मा के मुताबिक लहरागागा-जाखल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों के साथ गंभीर हादसा हुआ है। अब तक कई शव मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं, अस्पताल से भी कुछ लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिसकी पुलिस पुष्टि कर रही है। एसपी ने बताया कि मृतकों और घायलों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए गांव के लोगों से भी सहयोग मांगा गया है, ताकि मृतकों की पहचान सहित जरूरी जानकारियां मिल सकें।

‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

ये भी पढ़ें
Chirag Paswan news

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 07:04 pm

Published on:

18 Oct 2026 06:33 pm

Hindi News / National News / संगरूर में भीषण सड़क हादसा, लहरागागा-जाखल रोड पर 8 मजदूरों को कार ने रौंदा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘सत्ता परिवर्तन’ की साजिश और प्रदर्शनकारियों को पैसे? बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

Women Police Officer Attack
राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: शिवसेना में बगावत के पीछे क्या थी वजह? आखिरकार एकनाथ शिंदे ने खोला राज, किया बड़ा खुलासा

Eknath Shinde
मुंबई

‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

Chirag Paswan news
राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अकासा एयर का बड़ा फैसला, रियाद-जेद्दा की उड़ानें 27 अक्टूबर तक रद्द

Akasa Air
राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पर Jagan Mohan Reddy के सवाल, बोले- YSRCP उम्मीदवारों को नामांकन से रोका जा रहा

Andhra Pradesh Politics
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.