‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Photo-IANS)
Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन की मांग उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे बयानों के जरिए देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। पासवान ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस उन्हें पोस्टर गर्ल की तरह पेश कर रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पासवान ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए सत्ता परिवर्तन की बात करना आपत्तिजनक है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे देशों में इस तरह की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ रहा है और इससे अराजकता पैदा हुई है।
चिराग पासवान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को प्रमुखता दे रही है, जबकि वह बांग्लादेश में हुए विद्रोह की बात करती हैं। पासवान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है और सड़क पर विरोध के जरिए सत्ता परिवर्तन की मांग गंभीर सवाल खड़े करती है।
चिराग पासवान ने अभिनेता इमरान खान के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विदेशी नागरिकों की भागीदारी चिंता का विषय है। पासवान ने कहा कि उन्हें अभिनेता और उनका काम पसंद है, लेकिन लंबे समय तक भारत में काम करने से कोई व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। उन्होंने विदेशी नागरिकों की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के समर्थन से देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है।
चिराग पासवान के बयान में एक ओर भारतीय नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार किया गया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 'रिजीम चेंज' की मांग और विदेशी नागरिकों की भागीदारी पर आपत्ति जताई।
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