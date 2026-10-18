18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

SIR Protest: चिराग पासवान ने 'रिजीम चेंज' की मांग को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने नेहा बोरा और SIR विरोध प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 18, 2026

Chirag Paswan news

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Photo-IANS)

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन की मांग उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे बयानों के जरिए देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। पासवान ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस उन्हें पोस्टर गर्ल की तरह पेश कर रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पासवान ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए सत्ता परिवर्तन की बात करना आपत्तिजनक है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे देशों में इस तरह की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ रहा है और इससे अराजकता पैदा हुई है।

नेहा बोरा को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना

चिराग पासवान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को प्रमुखता दे रही है, जबकि वह बांग्लादेश में हुए विद्रोह की बात करती हैं। पासवान ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है और सड़क पर विरोध के जरिए सत्ता परिवर्तन की मांग गंभीर सवाल खड़े करती है।

इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल

चिराग पासवान ने अभिनेता इमरान खान के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विदेशी नागरिकों की भागीदारी चिंता का विषय है। पासवान ने कहा कि उन्हें अभिनेता और उनका काम पसंद है, लेकिन लंबे समय तक भारत में काम करने से कोई व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। उन्होंने विदेशी नागरिकों की प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के समर्थन से देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है।

'लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन…'

चिराग पासवान के बयान में एक ओर भारतीय नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार किया गया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 'रिजीम चेंज' की मांग और विदेशी नागरिकों की भागीदारी पर आपत्ति जताई।

‘भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहां जनता मालिक’, ‘रिजीम चेंज’ के सवाल पर बोले बिहार मंत्री संतोष सुमन

ये भी पढ़ें
Santosh Suman

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 06:24 pm

Published on:

18 Oct 2026 06:09 pm

Hindi News / National News / ‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भाई-दोस्त के साथ गरबा देखकर घर लौट रहा था राजस्थान का युवक, अहमदाबाद में रास्ता रोककर चाकू से हमला, अस्पताल में मौत

Ahmedabad Murder Case
राष्ट्रीय

‘सत्ता परिवर्तन’ की साजिश और प्रदर्शनकारियों को पैसे? बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछे तीखे सवाल

Women Police Officer Attack
राष्ट्रीय

संगरूर में भीषण सड़क हादसा, लहरागागा-जाखल रोड पर 8 मजदूरों को कार ने रौंदा

Punjab Road Accident news
राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: शिवसेना में बगावत के पीछे क्या थी वजह? आखिरकार एकनाथ शिंदे ने खोला राज, किया बड़ा खुलासा

Eknath Shinde
मुंबई

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अकासा एयर का बड़ा फैसला, रियाद-जेद्दा की उड़ानें 27 अक्टूबर तक रद्द

Akasa Air
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.