‘रिजीम चेंज’ के बयान पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन की मांग उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे बयानों के जरिए देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। पासवान ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस उन्हें पोस्टर गर्ल की तरह पेश कर रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पासवान ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सड़क पर प्रदर्शन के जरिए सत्ता परिवर्तन की बात करना आपत्तिजनक है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे देशों में इस तरह की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ रहा है और इससे अराजकता पैदा हुई है।