’13 करोड़ मतदाताओं का अधिकार छीना गया’, आनंद शर्मा बोले- SIR रद्द हो, ज्ञानेश कुमार को हटाना जरूरी

आनंद शर्मा ने सवाल उठाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में वर्ष 2002 को विशेष महत्व देने का कानूनी आधार क्या है। उस समय के बाद बड़ी संख्या में नागरिक पैदा हुए हैं और अब मतदान की पात्रता हासिल कर चुके युवा इस प्रक्रिया को लेकर चिंतित और आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्त भी इस मामले में खुलकर अपनी बात रख चुके हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में प्रावधान हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब कानून के तहत प्रक्रिया पहले से तय है, तो नई व्यवस्था किस आधार पर लागू की गई।