‘मुआवजे से क्या लौट आएंगी जानें?’, कोलकाता पंडाल हादसे पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, बंगाल सरकार को घेरा

दूसरी ओर, स्थिति को संभालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री उमेश राय ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वीकार किया कि यह मामला कुप्रबंधन का परिणाम था।

मामले की तह तक जाने और लापरवाही की वजहों का पता लगाने के लिए सरकार ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इसके साथ ही सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं, भगदड़ में घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।