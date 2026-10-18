कोलकाता भगदड़ पर संजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले- पुख्ता इंतजाम होते तो बच सकती थीं कई जानें

संजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान और मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं और हादसे की जांच जारी है। इस त्रासदी के बाद बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, एम्बुलेंस और पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के दौरान कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।