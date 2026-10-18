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कोलकाता भगदड़ पर संजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले- पुख्ता इंतजाम होते तो बच सकती थीं कई जानें

Sanjay Singh Statement: कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना पर AAP सांसद संजय सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम होते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Oct 18, 2026

Sanjay Singh Statement

कोलकाता भगदड़ पर संजय सिंह ने उठाए सवाल, फोटो सोर्स- ANI

Kolkata Stampede: पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, इसलिए सरकार को पहले से ही सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। संजय सिंह के मुताबिक, आयोजन के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं की कमी दिखाई दी।

‘एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम भी नहीं थे’

इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि हादसे के समय एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह भी पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने आशंका जताई कि अगर समय पर जरूरी इंतजाम उपलब्ध होते, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। AAP सांसद ने कहा कि हादसे की परिस्थितियों और व्यवस्थाओं में हुई संभावित चूक की जांच की जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।

मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना

संजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान और मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं और हादसे की जांच जारी है। इस त्रासदी के बाद बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, एम्बुलेंस और पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के दौरान कहां चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार

कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मुताबिक, इस घटना के सिलसिले में BNS के तहत छह लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है। हादसे में घायल हुए 25 लोगों में से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे ICU में भर्ती हैं, जबकि अन्य 23 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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Updated on:

18 Oct 2026 02:48 pm

Published on:

18 Oct 2026 02:48 pm

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