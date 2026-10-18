कोलकाता भगदड़ पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, 6 लोग गिरफ्तार; SIT करेगी जांच

Kolkata Durga Puja Pandal Stampede: पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना के बाद राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत छह लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हादसे में घायल 25 लोगों में से दो अब भी ICU में हैं, जबकि बाकी 23 घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।