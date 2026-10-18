‘अपने भतीजे को कब गिरफ्तार करवाएंगे?’ कोलकाता भगदड़ के बाद सुवेंदु अधिकारी से TMC का सीधा सवाल

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अब तक इस मामले में पूजा समिति के सचिव राज कुमार सेवड़ा (राजा), उपाध्यक्ष शांतनु दुबे, बांस के ढांचे के निर्माता बिप्लब मुखर्जी, भीड़ प्रबंधन से जुड़े कौशिक साहा व पिंटू डे, और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे सुमन चक्रवर्ती व राजेश पाल समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 14 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।