कोलकाता भगदड़: TMC सांसद कल्याण बनर्जी बोले- बचपन से ऐसी घटना नहीं देखी, कांग्रेस ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता सुमन रॉय चौधरी ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बताए गए 19 मौतों के आंकड़े पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार का आंकड़ा है, जबकि उनके और उनके सूत्रों के मुताबिक, मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। उन्होंने घायलों की संख्या भी ज्यादा होने का दावा किया। चौधरी ने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए करती है, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।