Kolkata Pandal Stampede : बेटे के साथ दुर्गा पूजा देखने निकली थीं कल्पना, कोलकाता भगदड़ में चली गई जान; घर में पसरा मातम

भाजपा विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि मैं कल्पना जाना के परिवार के सदस्यों से मिली। उनका बेटा घर पर है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य अस्पताल गए हुए हैं। यह बेहद दुखद घटना है। पूजा पंडाल के आयोजकों की ओर से गंभीर लापरवाही बरती गई। पुलिस की ओर से भी लापरवाही हुई है। जहां से लोगों को बाहर निकलना था, वहां घना अंधेरा था। बारिश के दौरान भीड़ की अफरा-तफरी में यह हादसा हुआ। लोग एक-दूसरे के पैरों तले कुचल गए। बचावकर्मी उन्हें वहां से निकाल रहे थे। पंडाल गिरने से पहले फैली एक अफवाह के कारण यह घटना हुई।