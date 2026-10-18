Bihar MLC Election: निशांत कुमार के प्रचार पर अनंत सिंह बोले- वो पार्टी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ नीरज से

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के चुनाव को लेकर जदयू के भीतर आंतरिक कलह जारी है। JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के खिलाफ जाकर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के पक्ष में खुलकर प्रचार कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि JDU नेता और मंत्री निशांत कुमार नीरज कुमार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो अनंत सिंह ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं और वे कहीं भी जाने और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल नीरज कुमार से है।