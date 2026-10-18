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Bihar MLC Election: निशांत कुमार के प्रचार पर अनंत सिंह बोले- वो पार्टी के मालिक हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ नीरज से

बिहार में विधान परिषद चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। JDU विधायक अनंत सिंह ने दावा किया है कि JDU उम्मीदवार नीरज कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं, JDU उम्मीदवार नीरज कुमार के लिए मंत्री निशांत कुमार के प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं और वे जहां चाहें, वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
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पटना

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Anand Shekhar

Oct 18, 2026

anant singh jdu mla

जदयू विधायक अनंत सिंह (फोटो- IANS X वीडियो ग्रैब )

Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट के चुनाव को लेकर जदयू के भीतर आंतरिक कलह जारी है। JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के खिलाफ जाकर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के पक्ष में खुलकर प्रचार कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि JDU नेता और मंत्री निशांत कुमार नीरज कुमार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो अनंत सिंह ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं और वे कहीं भी जाने और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल नीरज कुमार से है।

जमानत जब्त करा देंगे, युवाओं और जनता का पूरा आशीर्वाद - अनंत सिंह

कद्रपुर और बाढ़ इलाके में जन सुराज उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने निकले अनंत सिंह ने अपने खास अंदाज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि चुनावी माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि इलाके की जनता और युवाओं का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि उनके हिसाब से तो सामने वाले किसी भी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बचेगी, वे सबकी जमानत जब्त करवा देंगे।

निशांत पार्टी में प्रचार कर रहे तो क्या गलती है - अनंत सिंह

नीरज कुमार को जिताने के लिए निशांत कुमार के लगातार चुनाव मैदान में उतरने को लेकर पूछे गए सवाल पर अनंत सिंह ने पार्टी नेतृत्व के किसी भी विरोध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार पार्टी के मालिक हैं और यदि वे अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। वे बस पार्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जबकि उनकी अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता सीधे नीरज कुमार से है। इसी वजह से वे मैदान में सक्रिय हैं और नीरज कुमार के खिलाफ मतदाताओं को एकजुट कर रहे हैं।

संजय झा के बयान पर अनंत सिंह का बेपरवाह अंदाज

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि पार्टी हर घटनाक्रम पर नज़र रख रही है और सही समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस पर बहुत ही बेपरवाह अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि जब फैसला लेने का समय आएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि वह फैसला क्या है। उन्होंने आगे कहा कि जो होना है, वह अपने समय पर हो जाएगा। उन्हें पहले से किसी फैसले को लेकर चिंता करने या मीडिया के सामने कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है।

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Updated on:

18 Oct 2026 12:11 pm

Published on:

18 Oct 2026 12:11 pm

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