Police Verification: कर्नाटक सरकार का नया कदम, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए बन सकती है SOP

Karnataka Home Minister Priyank Kharg: कर्नाटक में सोशल मीडिया के जरिए कथित कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में आने के संदेह ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार अब केवल संदिग्ध गतिविधियों की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कंपनियों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों के सत्यापन की व्यवस्था भी मजबूत करने की तैयारी में है। गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया है कि रोजगार के अधिकार का सम्मान करते हुए सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी गंभीरता से काम किया जाएगा।