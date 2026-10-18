‘TMC के राज में तो हिंदुओं को पूजा की इजाजत तक नहीं थी’, कोलकाता भगदड़ पर बोले बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव

Kolkata Stampede: बिहार के कैबिनेट मंत्री राम कृपाल यादव ने कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए इसे अत्यंत पीड़ादायक, दिल दहला देने वाला और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के माहौल में लोगों की जान जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। इसके साथ ही, तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए राम कृपाल यादव ने आरोप लगाया कि TMC के शासन में हिंदू समुदाय और सनातन धर्म के अनुयायी अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे।