Kolkata Stampede: कोलकाता भगदड़ पर सियासी बयानबाजी तेज, तेलंगाना BJP अध्यक्ष रामचंदर राव बोले-भारत बांग्लादेश नहीं

कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को यह हादसा हुआ। महा सप्तमी के दिन भारी बारिश और भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। पंडाल के निकास द्वार पर अचानक दबाव बढ़ने से कई लोग कुचल गए। रिपोर्टों के मुताबिक ज्यादातर मृतक महिलाएं और बच्चे थे। एक सात वर्षीय बच्चा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। पंडाल आयोजकों सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। घायलों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीएम राहत कोष से दो लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया।