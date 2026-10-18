Iran War: ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह, तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा दावा

वेंस से इस दौरान पूछा गया कि क्या पांच साल बाद ईरान दोबारा अपनी परमाणु क्षमता खड़ी कर सकता है? क्या वह यूरेनियम समृद्ध करने की सुविधाएं फिर से बना सकता है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ ट्रंप प्रशासन के दौरान ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक ईरान को इस रास्ते पर रोकना जरूरी है।