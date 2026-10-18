कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़: 19 मौतें, आयोजक समेत 7 गिरफ्तार, 14 का निजी अस्पताल में इलाज, 3 आईसीयू में

पुलिस ने उत्तर कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ के सिलसिले में पूजा आयोजकों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है और 25 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटना की जांच के सिलसिले में शनिवार रात 14 लोगों को हिरासत में लिया था। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी ने कहा कि हमने सात लोगों को गिरफ्तार किया है। ये उन 14 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया था। कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, शवों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम 7.30 बजे बारिश के बीच अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई थी। घायल हुए 25 में से 14 लोगों का महानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इन 14 लोगों में से तीन को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर है।