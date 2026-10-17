रामलीला मैदान में गरजेगी कांग्रेस: 1 नवंबर को SIR के खिलाफ महारैली, दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी

कांग्रेस की इस महारैली में 'INDIA' गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। एआईसीसी ने महारैली के आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कांग्रेस इकाइयों को इस रैली के लिए भारी भीड़ जुटाने का जिम्मा सौंपा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार, 1 नवंबर की महारैली के बाद 25-26 नवंबर को 'दिल्ली चलो' यात्रा और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैलियां भी आयोजित की की योजना है। मालूम हो, वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस बीते दिनों से मुखर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन मुद्दों पर सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।