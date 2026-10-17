Machine Readable Voter List क्या है? ECI के नए नियम से कैसे बदलेगी वोटर लिस्ट, SIR और SSR में क्या अंतर

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में (कांग्रेस बनाम चुनाव आयोग, कमलनाथ मामला) ने चुनाव आयोग को टेक्स्ट सूची देने के लिए मजबूर करने से इनकार कर दिया था। चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मशीन पठनीय सूचियां देना बंद कर दिया। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा कि यदि पूरी सूची सार्वजनिक हो गई तो विदेशी ताकतें भारतीय नागरिकों के पूरा नाम और पते का दुरुपयोग कर सकती हैं। साल 2023 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (EC) से मांग की थी कि सभी राजनीतिक दलों को मशीन-पठनीय मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने लगभग 11,965 डुप्लीकेट प्रवर्तियां खोजी थी।