17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में नया विवाद, महिला और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, निकाला मार्च

Gyanesh Kumar Resignation: दिल्ली में महिला संगठनों ने पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन के दौरान महिला और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Oct 17, 2026

Delhi Police

सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। (फोटो सोर्स-IANS)

Gyanesh Kumar: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान महिला और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। शनिवार को महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई।

बंगला साहिब से पुलिस मुख्यालय तक गूंजे नारे

हाथों में बैनर और तख्तियां थामे वामपंथी महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं का यह समूह गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इकट्ठा हुआ। वहां से प्रदर्शनकारी सीधे दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़े। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि महिला व ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों पर तत्काल कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कथित चुनावी गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग दोहराई।

वीडियो और तस्वीरों का हवाला, बसों-हिरासत केंद्रों में भी हिंसा के आरोप

महिला संगठनों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो, तस्वीरें और पीड़ितों के बयान इस बात का सबूत हैं कि महिला और ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है।
संगठनों का दावा है कि जुलाई महीने से शुरू हुई यह कार्रवाई अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में और ज्यादा हिंसक हो गई। आरोप है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ सड़कों पर महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया, बल्कि पुलिस की गाड़ियों और हिरासत केंद्रों के भीतर भी यौन और शारीरिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।

पत्रकार का गंभीर आरोप, शिकायत दर्ज कराने पर मिली एफआईआर

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब एक युवा महिला पत्रकार ने भी पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। बयान के मुताबिक, पत्रकार ने आरोप लगाया है कि सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि जब उन्होंने इस घटना की औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने के बजाय उल्टा उन्हें ही हिरासत में ले लिया और उनके व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर दी।

महिला विरोधी मानसिकता का आरोप, सख्त सजा की मांग

प्रदर्शनकारी संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को बहुत ही गलत बताया है। उनका कहना है कि अधिकारियों की यह सोची-समझी हरकत महिलाओं की आवाज दबाने और उन्हें राजनीति व सार्वजनिक जीवन से दूर करने की एक घटिया कोशिश है। इसके अलावा, आंदोलनकारियों को जातिगत, सांप्रदायिक और लैंगिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा। संगठनों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सभी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए।

PoK में 500 आतंकी लॉन्चपैड पर मौजूद? बर्फबारी से पहले घुसपैठ की आशंका, कुपवाड़ा में मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए

ये भी पढ़ें
PoK terrorists

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 02:10 pm

Published on:

17 Oct 2026 01:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में नया विवाद, महिला और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, निकाला मार्च

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

37 किलो सोने और 1100 एकड़ जमीन के दावे पर विवाद, करनैल सिंह की याचिका पर कोर्ट ने टाला आदेश

Karnail Singh
नई दिल्ली

ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, 2018 के मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

Dhruv Rathee Bailable Warrant
राज्य

दिल्ली में DTC बस ने ई-रिक्शा, दो बाइक और स्कूटर को मारी टक्कर, एक की मौत; महिला चालक फरार

Delhi Road Accident
नई दिल्ली

कपड़ों पर लिखा था ‘I Love You’, पत्नी का जन्मदिन और फिर दो मौतें, गुरुग्राम की घटना से सदमे में परिवार

Crime News
नई दिल्ली

दिल्ली में प्रदर्शनों के बीच भाजपा का विपक्ष पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले- चुनाव नहीं, साजिश से सत्ता बदलने की कोशिश

sudhanshu trivedi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.