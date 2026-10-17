ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में नया विवाद, महिला और ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारियों से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप, निकाला मार्च

महिला संगठनों द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई के कई वीडियो, तस्वीरें और पीड़ितों के बयान इस बात का सबूत हैं कि महिला और ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है।

संगठनों का दावा है कि जुलाई महीने से शुरू हुई यह कार्रवाई अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में और ज्यादा हिंसक हो गई। आरोप है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ सड़कों पर महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया, बल्कि पुलिस की गाड़ियों और हिरासत केंद्रों के भीतर भी यौन और शारीरिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।