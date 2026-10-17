कपड़ों पर लिखा था ‘I Love You’, पत्नी का जन्मदिन और फिर दो मौतें, गुरुग्राम की घटना से सदमे में परिवार

क्राइम न्यूज प्रतीकात्म फोटो
Malayali Techie Couple: गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित M3M मरीना सोसाइटी के एक फ्लैट में मलयाली IT पेशेवर दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना से कुछ घंटे पहले पति मोहम्मद असलम ने सुबह करीब 7 बजे अपने ऑफिस में ईमेल भेजकर लिखा था कि वे इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। जब तक कंपनी के लोग और मकान मालिक मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि 30 वर्षीय मोहम्मद असलम का शव फंदे से लटका हुआ था, जबकि उनकी 28 वर्षीय पत्नी फरहाना फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थी। फ्लैट से एक नोट मिला, जबकि पत्नी फरहाना के कपड़ों पर ‘I Love You’ लिखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, असलम ने बुधवार सुबह करीब 7 बजे अपनी कंपनी को एक ईमेल भेजा। इसमें लिखा था कि वे दोनों इस दुनिया से जा रहे हैं। ईमेल में असलम ने अपने माता-पिता और मकान मालिक के संपर्क नंबर भी दिए थे ताकि उन्हें जानकारी दी जा सके। ईमेल मिलते ही सहकर्मियों ने तुरंत मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक जब टावर 7 स्थित फ्लैट में पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और अंदर का दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।
मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहनता से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को एक नोट मिला, जिस पर लिखा था कि हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा मृतक महिला के कपड़ों पर 'आई लव यू' लिखा मिला। पुलिस ने मौके से तीन लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, एक डायरी, पेन ड्राइव और अन्य सामान जब्त किया है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि मौत के सही कारणों और घटनाक्रम का पता लगाया जा सके।
मृतक दंपति के परिजनों के मुताबिक, दोनों की शादी 2023 में हुई थी और वे लगभग तीन महीने पहले ही बेंगलुरु से गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे। असलम NIT कालीकट से बीटेक और IIM इंदौर से एमबीए पासआउट थे, वहीं फरहाना भी बीटेक इंजीनियर थीं। परिजनों के अनुसार, असलम पिछले 18 महीनों से अवसाद (डिप्रेशन) का इलाज करा रहे थे। रिश्तेदारों ने आशंका जताई है कि IT सेक्टर में काम का अत्यधिक दबाव इस दुखद कदम की वजह हो सकता है, हालांकि दोनों के बीच किसी पारिवारिक विवाद की बात से उन्होंने इनकार किया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि असलम ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग