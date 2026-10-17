कपड़ों पर लिखा था ‘I Love You’, पत्नी का जन्मदिन और फिर दो मौतें, गुरुग्राम की घटना से सदमे में परिवार

मृतक दंपति के परिजनों के मुताबिक, दोनों की शादी 2023 में हुई थी और वे लगभग तीन महीने पहले ही बेंगलुरु से गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे। असलम NIT कालीकट से बीटेक और IIM इंदौर से एमबीए पासआउट थे, वहीं फरहाना भी बीटेक इंजीनियर थीं। परिजनों के अनुसार, असलम पिछले 18 महीनों से अवसाद (डिप्रेशन) का इलाज करा रहे थे। रिश्तेदारों ने आशंका जताई है कि IT सेक्टर में काम का अत्यधिक दबाव इस दुखद कदम की वजह हो सकता है, हालांकि दोनों के बीच किसी पारिवारिक विवाद की बात से उन्होंने इनकार किया है।