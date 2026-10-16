मैं होता तो कुछ मिनट भी नहीं टिक पाता IAS, महिला अफसर के साथ बदसलूकी पर बरसे फारूक अब्दुल्ला

यह मामला जम्मू-कश्मीर में रोजगार विभाग की सहायक निदेशक बीनीश वानी के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा है। आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह वर्चुअल बैठक के दौरान महिला अधिकारी पर चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं' यह घटना ‘मिशन युवा’ की समीक्षा बैठक के दौरान हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि किसी अधिकारी को अपने पद का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनके हाथ में जिम्मेदारी होती तो ऐसे अधिकारी को जम्मू-कश्मीर में कुछ मिनट भी नहीं रहने दिया जाता।