मतदाता सूची विवाद पर भारत की दो-टूक, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य को दिखाया आईना

ANI के एक सवाल के जवाब में कि क्या अगले हफ्ते मुंबई में विदेश मंत्री के कोई कार्यक्रम हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 19 और 20 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंबई में UAE के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे। 20 अक्टूबर को, विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' (मुख्य अतिथि) के रूप में शामिल होंगे।