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मतदाता सूची विवाद पर भारत की दो-टूक, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य को दिखाया आईना

foreign interference: मतदाता सूची (SIR) पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल की टिप्पणी को विदेश मंत्रालय ने अनुचित बताया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह दूसरे लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में दखल है।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Oct 16, 2026

india mea

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। (Photo- ANI)

Ministry of External Affairs: मतदाता सूची पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें कांग्रेस सदस्य की ये टिप्पणियां अनुचित और जानकारी के अभाव में दी गई लगती हैं। यह एक अन्य लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रियाओं में दखल देने के समान है। इस तरह का रवैया लोकतंत्र को ही कमजोर करता है।" भारत ने साफ कह दिया है कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा।

एस जयशंकर करेंगे मार्को रुबियों से वार्ता

ANI के एक सवाल के जवाब में कि क्या अगले हफ्ते मुंबई में विदेश मंत्री के कोई कार्यक्रम हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 19 और 20 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर मुंबई में UAE के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे। 20 अक्टूबर को, विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' (मुख्य अतिथि) के रूप में शामिल होंगे।

दूसरे राज्यों में भी मेजबानी

पिछले एक दशक से यह परंपरा रही है कि हम दिल्ली के बाहर भी विदेशी मेहमानों की मेजबानी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री की मेजबानी की थी। उन्होंने अहमदाबाद में चांसलर मर्ज़ की मेजबानी की। वाराणसी में उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी की, और फिर विदेश मंत्री ने गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। उन्होंने गुजरात के केवड़िया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री की मेजबानी की, और विदेश मंत्री ने अमृतसर में 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन की भी मेजबानी की थी।

कनाडा से ​द्विपक्षीय वार्ता जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, कनाडा की विदेश मंत्री कुछ दिन पहले दिल्ली आई थीं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा पर भी चर्चा हुई। यात्रा की तारीखों पर अभी बातचीत चल रही है, और हम सही समय आने पर इस यात्रा की घोषणा करेंगे।

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Updated on:

16 Oct 2026 06:02 pm

Published on:

16 Oct 2026 05:34 pm

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