16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

आधार के बिना भी मिलेगा योजना का लाभ, भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी

Scheme Benefits: अब आधार के बिना भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सोशल जस्टिस मंत्रालय आम जनता को बड़ी राहत दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 16, 2026

pm modi meeting

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-IANS)

भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके तहत पात्र लोगों को हर हाल में योजना का फायदा दिया जाएगा। सरकार ने यह तक कह दिया है कि आधार के बिना भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।

बता दें कि कई बुजुर्गों और गरीब परिवारों को यह शिकायत थी कि आधार कार्ड में उनका बायोमेट्रिक कभी मैच नहीं हो पाता है। उंगलियों के निशान पुराने होने या मशीन काम नहीं करने के चलते उनका राशन, पेंशन या दूसरी सरकारी मदद रुक जाती है। इन्हीं समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

बायोमेट्रिक फेल होने पर क्या होगा?

सबसे बड़ी समस्या बायोमेट्रिक सत्यापन में आती है। कई बार मशीन उंगलियों के निशान नहीं पढ़ पाती। नई व्यवस्था के मुताबिक, अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो वैकल्पिक तरीके से पहचान की जा सकती है। अधिकारी को तुरंत दूसरे दस्तावेज देखने होंगे। किसी को सिर्फ मशीन की गलती की वजह से लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

आधार न होने पर कौन से कागजात चलेंगे?

जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एनरोलमेंट के समय दूसरे सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे।

वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक जैसे कागजात काम आ सकते हैं। स्थानीय अधिकारी इनकी जांच कर योजना का लाभ दे सकते हैं।

पात्र लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी सिर्फ कागजी अड़चन की वजह से योजना से बाहर न रहे। हर जगह जागरूकता फैलाने और स्टाफ को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। अगर कोई शिकायत आती है कि किसी को गलत तरीके से रोका गया तो तुरंत जांच होगी।

पहले कई बार देखा गया कि छोटी-छोटी तकनीकी दिक्कतों की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता था। अब नई गाइडलाइन में यह ख्याल रखा गया है कि पहचान की जांच हो लेकिन लाभ रुकने न पाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 06:15 pm

Published on:

16 Oct 2026 06:15 pm

Hindi News / National News / आधार के बिना भी मिलेगा योजना का लाभ, भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अभिजीत ​दीपके समेत अन्य नेताओं को डिटेन करने पर भड़की ममता बनर्जी, अघोषित इमरजेंसी दिया करार

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक विरोध रहेगा जारी’, तिरंगा मार्च में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कई नेता

AAP Tiranga March news
राष्ट्रीय

Maharashtra politics: कांग्रेसी नेता का चौंकाने वाला दावा, दिवाली के बाद भाजपा गठबंधन में भड़केगी आग!

Devendra Fadnavis
मुंबई

Bihar Politics: अपने बयान से पलटे अनंत सिंह, अब कहा- मैंने ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार के लिए 9 हत्याएं कराईं

Anant Singh
राष्ट्रीय

झारखंड: डांडिया-गरबा नाइट में गैर-हिंदुओं की भागीदारी को लेकर गरमाई बहस, विधायक बोले- हिंदू विरोधियों को अनुमति न मिले

Jamshedpur Dandiya Night
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.