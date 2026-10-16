आधार के बिना भी मिलेगा योजना का लाभ, भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी

सबसे बड़ी समस्या बायोमेट्रिक सत्यापन में आती है। कई बार मशीन उंगलियों के निशान नहीं पढ़ पाती। नई व्यवस्था के मुताबिक, अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो वैकल्पिक तरीके से पहचान की जा सकती है। अधिकारी को तुरंत दूसरे दस्तावेज देखने होंगे। किसी को सिर्फ मशीन की गलती की वजह से लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।