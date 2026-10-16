Bihar Politics: अपने बयान से पलटे अनंत सिंह, अब कहा- मैंने ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार के लिए 9 हत्याएं कराईं

अब अनंत सिंह सुबह दिए अपने बयान से पलट गए हैं। अनंत सिंह ने पहले कथित रूप से कहा था कि नीतीश कुमार के शुरुआती दिनों में उनके साथ रहते हुए उन्होंने नौ लोगों का मर्डर कराया था। लेकिन अब इस बयान पर सफाई देते हुए वे कह रहे है कि उन्होंने कई कुर्बानियां दी। उनका कहना है कि लालू यादव की सरकार के दौरान नीतीश कुमार का समर्थन करने के कारण उनके नौ आदमी मारे गए। अनंत सिंह का कहना है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में नौ लोगों की हत्या करवाई।