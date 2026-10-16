बच्चों से चुनाव प्रचार कराना गलत, लेकिन क्या इससे रद्द हो जाएगा चुनाव? मद्रास हाईकोर्ट ने दिया जवाब

Madras High Court: चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बच्चे नेताओं की रैलियों में देखे जा सकते हैं। नेताओं के लिए अपने माता-पिता को वोट मांगने की अपील करते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो क्या इस आधार पर चुनाव रद्द किया जा सकता है? तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक दल के चुनाव अभियानों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना गलत है। लेकिन यह चुनाव को रद्द करने का आधार नहीं है।