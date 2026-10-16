अभिजीत ​दीपके समेत अन्य नेताओं को डिटेन करने पर भड़की ममता बनर्जी, अघोषित इमरजेंसी दिया करार

अभिजीत दीपके को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज थामने के कारण हिरासत में ले लिया गया है। ज़रा इस बात पर गौर करें। आजाद भारत में, हमारे युवाओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। यह एक अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। जो सरकार असहमति से डरती है, वह अब पूरी एक पीढ़ी को डरा-धमकाकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। यह एक ऐसी फासीवादी सत्ता का रवैया है, जो अपनी नियंत्रण से बाहर की किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती।