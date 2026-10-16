‘ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक विरोध रहेगा जारी’, तिरंगा मार्च में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कई नेता

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR वापस लिए जाने तक विरोध जारी रहेगा। पार्टी के नेताओं ने तिरंगा मार्च में शामिल होकर अपनी मांगें दोहराईं। दिल्ली में AAP के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पुलिस की ज्यादती है और सरकार की नाकामी को दिखाता है। भारद्वाज ने कहा कि अगर कोई नागरिक राष्ट्रीय राजधानी में अपने देश का झंडा लेकर चलना चाहता है, तो सरकार उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने प्रतिबंधों को गलत बताते हुए कहा कि इस तरह की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।