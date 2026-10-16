तिरंगा मार्च के लिए जा रहे CJP संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत में, सेंट्रल पार्क जाने से पुलिस ने रोका



सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' विरोध पर, एडिशनल सीपी(यातायात) डीके गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस ने एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्र प्रभावित होने की संभावना है। हमने यातायात को विनियमित करने के लिए इन क्षेत्रों में अपने कर्मियों को तैनात किया है। यदि कोई व्यवधान होता है, तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर बदलाव लागू करेंगे कि जनता को कम से कम असुविधा हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं। अगर हमें जमीन पर संभावित व्यवधानों के बारे में कोई इनपुट मिलता है, तो हम समय पर एक्शन लेंगे। डीके गुप्ता ने आगे जोड़ा कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। हम अनुरोध करते हैं कि सभी यात्री हमारी यातायात सलाह का पालन करें।