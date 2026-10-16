16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

RSS Route March: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में 128 जगहों पर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति

RSS Route March: मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तमिलनाडु में 128 जगहों पर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति दी है। साथ ही पुलिस को इस मामले में फटकार भी लगाई है।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Oct 16, 2026

RSS News

आरएसएस रूट मार्च की अनुमति। (फोटो- ANI)

RSS Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस रूट मार्च में कटौती करने पर तमिलनाडु पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा है कि नागरिकों को दुश्मन की तरह न देखें।

कोर्ट ने आगे कहा- मस्जिद या ईदगाह रास्ते पर होने से आरएसएस के रूट मार्च की अनुमति नहीं रोकी जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस से यह भी पूछा कि क्या पुलिस मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना चाहती है?

'ईदगाह रमजान और बकरीद के लिए होती है'

जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने आरएसएस के उत्तर तमिलनाडु सचिव वीजी जगदीसन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

बता दें कि पुलिस ने कई जगहों पर मस्जिद और ईदगाह का हवाला देकर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस पर जज ने कहा- ईदगाह रमजान और बकरीद के लिए होती है। क्या आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में मुसलमान रमजान मनाएंगे? आप उन्हें बदनाम कर रहे हो।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाते हुए यह भी याद दिलाया कि पहले के फैसलों में भी ऐसे आधारों को कमजोर बताया जा चुका है। फिर भी पुलिस हर साल वही बात दोहरा रही है।

128 जगहों पर मार्च की अनुमति

आरएसएस ने राज्य भर में 128 जगहों पर विजयादशमी के मौके पर रूट मार्च और सभा करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस सिर्फ 58 जगहों पर राजी थी। अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 अक्टूबर को उत्तर तमिलनाडु में और 1 नवंबर को दक्षिण जिलों में मार्च हो सकेंगे।

अदालत के फैसले के बाद एडवोकेट जनरल ने बताया कि पुलिस सोमवार तक अनुमति जारी कर देगी। आरएसएस को हलफनामा देना होगा कि वे अदालत की शर्तों का पूरा पालन करेंगे। रास्ते, प्रतिभागियों की संख्या और जिम्मेदार लोगों की जानकारी भी देनी होगी।

शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी

अदालत ने दोनों पक्षों से सख्त निर्देश दिया। जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने कहा- आरएसएस को अनुशासन बनाए रखना होगा और पुलिस को सुरक्षा का इंतजाम करना होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 04:55 pm

Published on:

16 Oct 2026 04:55 pm

Hindi News / National News / RSS Route March: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में 128 जगहों पर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मैं होता तो कुछ मिनट भी नहीं टिक पाता IAS, महिला अफसर के साथ बदसलूकी पर बरसे फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

तिरंगा मार्च के लिए जा रहे CJP संस्थापक अभिजीत दिपके हिरासत में, सेंट्रल पार्क जाने से पुलिस ने रोका

Abhijeet Dipke news
राष्ट्रीय

दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा हटाए गए वोटरों का फिर से होगा वेरिफिकेशन, 30 अक्टूबर तक करा सकते हैं सुधार

voters list
राष्ट्रीय

CJP Tiranga Rally Delhi Update: CJP की तिरंगा रैली से ठीक पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, कमिश्नर ने बुलाई बैठक; कनॉट प्लेस में सुरक्षा सख्त

Lehra Do Tiranga
राष्ट्रीय

बच्चों से चुनाव प्रचार कराना गलत, लेकिन क्या इससे रद्द हो जाएगा चुनाव? मद्रास हाईकोर्ट ने दिया जवाब

Madras High Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.