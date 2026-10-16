RSS Route March: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में 128 जगहों पर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति

बता दें कि पुलिस ने कई जगहों पर मस्जिद और ईदगाह का हवाला देकर आरएसएस रूट मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस पर जज ने कहा- ईदगाह रमजान और बकरीद के लिए होती है। क्या आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में मुसलमान रमजान मनाएंगे? आप उन्हें बदनाम कर रहे हो।