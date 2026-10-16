दिल्ली में 47 लाख से ज्यादा हटाए गए वोटरों का फिर से होगा वेरिफिकेशन, 30 अक्टूबर तक करा सकते हैं सुधार

जानकारी देते हुए अशोक कुमार ने बताया कि अगर किसी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कोई सुधार कराना है, तो उसके पास 30 अक्टूबर तक का समय है। उन्होंने बताया कि फॉर्म 6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए है। वहीं, फॉर्म 7 किसी नाम पर आपत्ति जताने के लिए और फॉर्म 8 नाम या पते में सुधार और संशोधन के लिए है। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों (BLA-2) की मदद लें। इसके अलावा, किसी भी समस्या के समाधान के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी मौजूद है।