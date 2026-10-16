बिहार में IPS और सांसद के बीच टकराव तेज, CM तक पहुंचा 5 करोड़ के मानहानि नोटिस का मामला

Bihar Politics: भरत भूषण तिवारी की मौत पर शुरू हुआ राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह और वरिष्ठ IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन के बीच विवाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंच गया है। पांच करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस के बाद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या अधिकारी को मानहानि का नोटिस भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिली थी।