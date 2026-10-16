दिल्ली में प्रदर्शनों के बीच भाजपा का विपक्ष पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले- चुनाव नहीं, साजिश से सत्ता बदलने की कोशिश

उन्होंने कहा कि इन दलों को जनता का समर्थन कम मिल रहा है और आलोचक इनके भीतर नैतिक गिरावट की बात भी उठा रहे हैं। उनके अनुसार, राजनीतिक समर्थन घटने के कारण इन दलों के लिए सफलता हासिल करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी माहौल में ‘रेजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि सत्ता परिवर्तन की इस अवधारणा का संबंध हिंसक संघर्ष, साजिश या विदेशी ताकतों के साथ मिलकर किसी सरकार को हटाने के प्रयासों से भी हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे प्रयासों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।