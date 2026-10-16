Tiranga March: अभिजीत दीपके और नेहा बोरा कहां हैं? रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च से पहले पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था। इससे पहले उन्हें नोटिस जारी कर सेंट्रल पार्क नहीं आने की हिदायत दी गई थी। नोटिस में इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने का हवाला दिया गया था। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस ने भी दीपके को नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें याद दिलाया गया था कि उन्हें पहले आशुतोष और सौरव के साथ शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। इसके बाद नेहा बोरा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों की हिरासत को लेकर अब पुलिस से उनकी लोकेशन और कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है।