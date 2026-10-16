‘जिन्हें तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं’, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़के केजरीवाल

अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने से पहले दिल्ली पुलिस के 20 से अधिक पुलिसकर्मी झंडेवालान स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें एक नोटिस दिया था, जिसमें ऐसे किसी भी कदम से बचने का निर्देश दिया गया था, जिससे नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस कार्रवाई के बाद तिरंगा मार्च को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस की ओर से प्रदर्शन की अनुमति और लागू प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है।