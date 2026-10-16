पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह की हत्या पर केंद्र सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Punjab News:केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब सरकार से एंटी-नार्कोटिक्स कार्यकर्ताओं पर हुए घातक हमलों के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के संबंध में एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। परविंदर सिंह को पंजाब में नशीले पदार्थों और साइकोट्रॉपिक दवाओं की अनियंत्रित बिक्री और दुरुपयोग के खिलाफ एक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता था। साथ ही, केंद्र ने राज्य में नशा विरोधी रणनीति और कार्रवाई की प्रगति का ब्योरा भी मांगा है।