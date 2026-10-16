महिला पत्रकार-एसीपी विवेक भगत के बीच कानूनी लड़ाई तेज, दिल्ली हाईकोर्ट ने SC/ST केस में जांच रोकने से किया इनकार

इससे एक दिन पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पत्रकार के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में अब जांच जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तारी या अन्य कदम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब भी बरकरार है।