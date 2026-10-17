गरबा के जोश में ‘दिल मांगे’ थोड़ा संभल के डांस! नवरात्र में घंटों गरबा खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें



धीमी शुरुआत करें: पहली बार गरबा कर रहे हैं तो सीधे घंटों डांस न करें। समय और गति धीरे-धीरे बढ़ाएं।

वार्मअप और ब्रेक: डांस शुरू करने से पहले 5-10 मिनट वार्मअप करें। हाइड्रेटेड रहें और बीच-बीच में ब्रेक लें।

सही फुटवियर: फिसलने वाली जगह से बचें और ऐसे जूते या फुटवियर पहनें जो मजबूत ग्रिप दें।

जोड़ों का ख्याल: यदि घुटनों, टखनों या कमर में पहले से दर्द है, तो कठिन और हाई-इम्पैक्ट स्टेप्स करने से बचें।जोड़ों का ध्यान रखें: घुटनों, टखनों या कमर में दर्द होने पर कठिन और तेज स्टेप्स करने से बचें।

आरामदायक कपड़े पहनें: ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आसानी से चलने और डांस करने में परेशानी न हो।

भारी भोजन से बचें: गरबा शुरू करने से ठीक पहले बहुत ज्यादा या भारी भोजन न करें।