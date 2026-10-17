गरबा के जोश में ‘दिल मांगे’ थोड़ा संभल के डांस! नवरात्र में घंटों गरबा खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

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Navratri Fitness Tips: नवरात्र में गरबा की धुन सुनते ही कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। यह सिर्फ मस्ती और मनोरंजन नहीं, बल्कि फिट रहने का बेहतरीन जरिया भी है। लगातार ताल के साथ डांस करना शरीर को सक्रिय रखता है, जिससे स्टैमिना बढ़ने, संतुलन सुधरने और तनाव कम होने में मदद मिलती है। हालांकि, जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा डांस करना सेहत पर भारी भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित और सजग रहकर गरबा स्वास्थ्य और त्योहार के आनंद, दोनों को सुरक्षित रखेगा।
फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. मनोज देशमुख के अनुसार, मध्यम से तेज गति वाला गरबा कार्डियो एक्सरसाइज की तरह काम करता है। इससे दिल व फेफड़ों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। डांस के दौरान पैरों, हिप्स और कमर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, और बार-बार दिशा बदलने से शरीर का संतुलन और हाथ-पैरों का तालमेल सुधरता है। साथ ही, कैलोरी बर्न होने से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. केके साहू का कहना है कि लंबे समय से एक्सरसाइज न करने वाले लोग अचानक तेज डांस शुरू न करें। हृदय रोगियों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरों को देखकर अपनी रफ्तार न बढ़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। अगर थकान, चक्कर, सीने में दर्द या असामान्य रूप से सांस फूले, तो तुरंत डांस रोक दें और डॉक्टर से संपर्क करें।
धीमी शुरुआत करें: पहली बार गरबा कर रहे हैं तो सीधे घंटों डांस न करें। समय और गति धीरे-धीरे बढ़ाएं।
वार्मअप और ब्रेक: डांस शुरू करने से पहले 5-10 मिनट वार्मअप करें। हाइड्रेटेड रहें और बीच-बीच में ब्रेक लें।
सही फुटवियर: फिसलने वाली जगह से बचें और ऐसे जूते या फुटवियर पहनें जो मजबूत ग्रिप दें।
जोड़ों का ख्याल: यदि घुटनों, टखनों या कमर में पहले से दर्द है, तो कठिन और हाई-इम्पैक्ट स्टेप्स करने से बचें।जोड़ों का ध्यान रखें: घुटनों, टखनों या कमर में दर्द होने पर कठिन और तेज स्टेप्स करने से बचें।
आरामदायक कपड़े पहनें: ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आसानी से चलने और डांस करने में परेशानी न हो।
भारी भोजन से बचें: गरबा शुरू करने से ठीक पहले बहुत ज्यादा या भारी भोजन न करें।
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