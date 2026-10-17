16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गरबा के जोश में ‘दिल मांगे’ थोड़ा संभल के डांस! नवरात्र में घंटों गरबा खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

नवरात्र में गरबा करने से स्टैमिना बढ़ाने, कैलोरी बर्न करने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। जानें गरबा के स्वास्थ्य लाभ, वार्मअप, सही फुटवियर और डांस के दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानियां।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 17, 2026

Navratri Fitness

AI Image-(ChatGpt)

Navratri Fitness Tips: नवरात्र में गरबा की धुन सुनते ही कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। यह सिर्फ मस्ती और मनोरंजन नहीं, बल्कि फिट रहने का बेहतरीन जरिया भी है। लगातार ताल के साथ डांस करना शरीर को सक्रिय रखता है, जिससे स्टैमिना बढ़ने, संतुलन सुधरने और तनाव कम होने में मदद मिलती है। हालांकि, जोश में अपनी क्षमता से ज्यादा डांस करना सेहत पर भारी भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित और सजग रहकर गरबा स्वास्थ्य और त्योहार के आनंद, दोनों को सुरक्षित रखेगा।

गरबा का कार्डियो जैसा असर

फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. मनोज देशमुख के अनुसार, मध्यम से तेज गति वाला गरबा कार्डियो एक्सरसाइज की तरह काम करता है। इससे दिल व फेफड़ों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। डांस के दौरान पैरों, हिप्स और कमर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, और बार-बार दिशा बदलने से शरीर का संतुलन और हाथ-पैरों का तालमेल सुधरता है। साथ ही, कैलोरी बर्न होने से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

सीने में दर्द या चक्कर तो तुरंत रुकें

हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. केके साहू का कहना है कि लंबे समय से एक्सरसाइज न करने वाले लोग अचानक तेज डांस शुरू न करें। हृदय रोगियों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरों को देखकर अपनी रफ्तार न बढ़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। अगर थकान, चक्कर, सीने में दर्द या असामान्य रूप से सांस फूले, तो तुरंत डांस रोक दें और डॉक्टर से संपर्क करें।

सुरक्षित गरबा के आसान टिप्स


धीमी शुरुआत करें: पहली बार गरबा कर रहे हैं तो सीधे घंटों डांस न करें। समय और गति धीरे-धीरे बढ़ाएं।
वार्मअप और ब्रेक: डांस शुरू करने से पहले 5-10 मिनट वार्मअप करें। हाइड्रेटेड रहें और बीच-बीच में ब्रेक लें।
सही फुटवियर: फिसलने वाली जगह से बचें और ऐसे जूते या फुटवियर पहनें जो मजबूत ग्रिप दें।
जोड़ों का ख्याल: यदि घुटनों, टखनों या कमर में पहले से दर्द है, तो कठिन और हाई-इम्पैक्ट स्टेप्स करने से बचें।जोड़ों का ध्यान रखें: घुटनों, टखनों या कमर में दर्द होने पर कठिन और तेज स्टेप्स करने से बचें।
आरामदायक कपड़े पहनें: ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आसानी से चलने और डांस करने में परेशानी न हो।
भारी भोजन से बचें: गरबा शुरू करने से ठीक पहले बहुत ज्यादा या भारी भोजन न करें।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Oct 2026 02:00 am

Hindi News / National News / गरबा के जोश में ‘दिल मांगे’ थोड़ा संभल के डांस! नवरात्र में घंटों गरबा खेलने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सूर्य के दो शक्तिशाली विस्फोटों का ISRO और ESA ने मिलकर किया अध्ययन, आदित्य L1 ने खोले सौर रहस्य

ISRO news
राष्ट्रीय

98 साल के लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा इलाज

Lal Krishna Advani news
राष्ट्रीय

बिहार में IPS और सांसद के बीच टकराव तेज, CM तक पहुंचा 5 करोड़ के मानहानि नोटिस का मामला

Sudhakar Singh
राष्ट्रीय

Tiranga March: अभिजीत दीपके और नेहा बोरा कहां हैं? रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

cjp
राष्ट्रीय

दिल्ली में प्रदर्शनों के बीच भाजपा का विपक्ष पर निशाना, सुधांशु त्रिवेदी बोले- चुनाव नहीं, साजिश से सत्ता बदलने की कोशिश

sudhanshu trivedi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.