सूर्य के दो शक्तिशाली विस्फोटों का ISRO और ESA ने मिलकर किया अध्ययन, आदित्य L1 ने खोले सौर रहस्य



इसरो ने कहा है कि 14 और 16 सितम्बर 2025 को सूर्य से जब प्रचंड ज्वालाएं (सीएमई) निकलीं, तो आदित्य एल-1 पर लगे उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी) और प्रोबा के एसपिक्स (एएसपीआइआइसीएस) ने उन्हें कैद किया। दोनों उपकरणों ने सूर्य कोरोना के लगभग एक ही क्षेत्र का एक साथ और अलग-अलग ढंग से अवलोकन किया। दोनों उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने सौर ज्वालाओं के आकार, गति, द्रव्यमान और तापमान का अनुमान लगाया। जुलाई 2025 से लेकर दिसम्बर 2025 तक सिर्फ दो ही सौर विस्फोट हुए और दोनों मामलों में वीईएलसी (आदित्य एल-1) ने घटना को सबसे पहले शुरुआती चरण में पकड़ा। वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के बेहद करीब इन विस्फोटों का अध्ययन करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन आदित्य-एल-1 और प्रोबा-3 के संयुक्त अवलोकनों से अब इन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही है। दोनों उपग्रह एक-दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं।