दतिया के इस शक्तिपीठ से जुड़ा है 1962 के भारत-चीन युद्ध का रहस्य, जानें खास बातें

Maa Pitambara Peeth Datia: मां पीतांबरा पीठ देश में शक्ति उपासना, तंत्र साधना और ऐतिहासिक रहस्यों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पंडित नरेंद्र शास्त्री ने बताते हैं कि पीठ से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार पूज्यपाद स्वामीजी महाराज ने यहां महाविद्याओं की स्थापना की थी। 1935 में पीठ परिसर में मां बगलामुखी को विराजमान कराया था। मां बगलामुखी (पीतांबरा माई), मां धूमावती और मां महात्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं। भक्तों को मां पीतांबरा और मां धूमावती के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, जबकि मां महात्रिपुर सुंदरी की पूजा केवल यंत्र रूप में सीमित साधकों द्वारा की जाती है। मां बगलामुखी को शत्रुओं पर विजय और संकटों से मुक्ति की कामना से पूजा जाता है।