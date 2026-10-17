Food Safety: FSSAI की बड़ी कार्रवाई नेस्ले और HUL को भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस, दो कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड

FSSAI ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड के उत्पाद नेस्ले रिसोर्स रीनल वैनिला फ्लेवर पाउडर को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिकायत, प्रोडक्ट लेबल, विज्ञापन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर की गई जांच में पाया गया कि यह उत्पाद क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के विशेष आहार प्रबंधन के लिए है। FSS नियम, 2022 के तहत ऐसे उत्पादों के लिए प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है, जो कंपनी ने नहीं ली थी। इसके अलावा, FSS नियम 2020 का उल्लंघन करते हुए इस पर शाकाहारी या मांसाहारी का तय प्रतीक चिह्न भी नहीं दर्शाया गया था।