चीन ने भारत से पहले परमाणु बम कैसे बना लिया, तकनीक की कमी या राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल?

चीन के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। उस समय देश के सामने अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों की सैन्य ताकत एक बड़ी चुनौती थी। चीनी नेतृत्व का मानना था कि परमाणु हथियार देश की सुरक्षा मजबूत करने और बाहरी दबाव का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। चीन को शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ से तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता भी मिली। इस सहयोग ने परमाणु अनुसंधान और उससे जुड़े औद्योगिक ढांचे को विकसित करने में मदद की। हालांकि, 1960 तक सोवियत परमाणु सलाहकार चीन छोड़ चुके थे और दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे। इसके बावजूद चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। चीन की रणनीति में परमाणु हथियारों को विशेष महत्व दिया गया। नेतृत्व ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि सोवियत मदद बंद होने के बाद भी चीन ने अक्टूबर 1964 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया।