चीन ने भारत से पहले परमाणु बम कैसे बना लिया, तकनीक की कमी या राजनीतिक इच्छाशक्ति का सवाल?

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India First Nuclear Test: 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। इसके साथ ही वह दुनिया की पांचवीं परमाणु हथियार संपन्न शक्ति बन गया। चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थित लोप नूर परीक्षण स्थल पर हुए इस विस्फोट की क्षमता करीब 22 किलोटन थी। उस समय भारत भी परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे अपना पहला परमाणु परीक्षण करने में करीब एक दशक और लगा। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया।
यह अंतर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: जब भारत के पास परमाणु कार्यक्रम और वैज्ञानिक क्षमता मौजूद थी, तो चीन उससे पहले परमाणु बम बनाने में कैसे सफल हो गया? क्या भारत तकनीक के मामले में पीछे था या फिर राजनीतिक नेतृत्व ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला देर से लिया? इतिहास बताता है कि इस अंतर को केवल वैज्ञानिक क्षमता से नहीं समझा जा सकता। चीन की रणनीतिक प्राथमिकताओं, सोवियत संघ से मिली शुरुआती मदद और भारत के राजनीतिक नेतृत्व की अलग सोच ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चीन के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। उस समय देश के सामने अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों की सैन्य ताकत एक बड़ी चुनौती थी। चीनी नेतृत्व का मानना था कि परमाणु हथियार देश की सुरक्षा मजबूत करने और बाहरी दबाव का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। चीन को शुरुआती वर्षों में सोवियत संघ से तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता भी मिली। इस सहयोग ने परमाणु अनुसंधान और उससे जुड़े औद्योगिक ढांचे को विकसित करने में मदद की। हालांकि, 1960 तक सोवियत परमाणु सलाहकार चीन छोड़ चुके थे और दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे थे। इसके बावजूद चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। चीन की रणनीति में परमाणु हथियारों को विशेष महत्व दिया गया। नेतृत्व ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि सोवियत मदद बंद होने के बाद भी चीन ने अक्टूबर 1964 में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कर लिया।
भारत का परमाणु कार्यक्रम भी चीन के पहले परीक्षण से कई साल पहले शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने देश में परमाणु अनुसंधान की मजबूत नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल, वैज्ञानिक शोध और स्वदेशी तकनीकी क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया। लेकिन परमाणु अनुसंधान करना और परमाणु हथियार का सफल परीक्षण करना दो अलग-अलग चरण हैं। हथियार बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ जरूरी सामग्री, औद्योगिक सुविधाएं, परीक्षण की तैयारी और राजनीतिक मंजूरी भी चाहिए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के समर्थक थे। वह परमाणु हथियारों की दौड़ और उनके प्रसार को लेकर चिंतित थे। इसलिए भारत के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय तक मुख्य रूप से नागरिक और वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में आगे बढ़ाया गया।
चीन के परमाणु परीक्षण के बाद भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ीं, लेकिन तत्काल परमाणु परीक्षण करने का फैसला नहीं हुआ। भारत के नेतृत्व को सुरक्षा जरूरतों, आर्थिक संसाधनों, अंतरराष्ट्रीय दबाव और परमाणु हथियारों के संभावित परिणामों के बीच संतुलन बनाना था।
भारत और चीन के बीच अक्टूबर-नवंबर 1962 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत को सैन्य झटका लगा और दोनों देशों के संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहे। चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और गंभीर बना दिया। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि चीन का परमाणु कार्यक्रम 1962 के युद्ध से पहले ही शुरू हो चुका था। इसलिए युद्ध को चीन के परमाणु बम बनाने की एकमात्र वजह नहीं कहा जा सकता। चीन के फैसले के पीछे अमेरिका और सोवियत संघ के साथ उसकी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा अपनी सैन्य स्वतंत्रता बढ़ाने की इच्छा भी थी। भारत के लिए चीन का परमाणु परीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चेतावनी था, लेकिन इससे भारत की नीति तुरंत नहीं बदली। भारत ने परमाणु क्षमता विकसित करने की दिशा में काम जारी रखा और अंततः 1974 में पहला परीक्षण किया।
इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों की तुलना सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर नहीं की जा सकती। भारत के पास परमाणु अनुसंधान की मजबूत नींव थी। लेकिन चीन ने परमाणु हथियार को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बनाया और उसके लिए आवश्यक संसाधनों तथा संस्थागत ढांचे को तेजी से विकसित किया। सोवियत संघ से मिली शुरुआती सहायता ने भी चीन की प्रगति में योगदान दिया। दूसरी ओर, भारत के नेतृत्व ने परमाणु अनुसंधान और हथियार परीक्षण के बीच स्पष्ट अंतर रखा। वैज्ञानिक क्षमता मौजूद होने के बावजूद परमाणु विस्फोट करने का राजनीतिक फैसला तुरंत नहीं लिया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारत केवल तकनीकी कमजोरी के कारण पीछे रह गया। अधिक सटीक निष्कर्ष यह है कि वैज्ञानिक क्षमता, संसाधनों, रणनीतिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक फैसलों के मेल ने दोनों देशों की प्रगति की गति तय की।
भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे 'स्माइलिंग बुद्धा' नाम दिया गया। इस परीक्षण की क्षमता लगभग 12 से 13 किलोटन बताई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुए इस परीक्षण को भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में पेश किया था। इस परीक्षण ने दुनिया को दिखाया कि भारत भी परमाणु विस्फोट करने की तकनीकी क्षमता हासिल कर चुका है। हालांकि, भारत ने इसके बाद तुरंत लगातार परमाणु परीक्षण नहीं किए। मई 1998 में पोखरण-II परीक्षणों के साथ भारत ने अपनी परमाणु हथियार क्षमता का एक नया चरण शुरू किया।
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