अभिजीत दीपके की जमानत के बाद रत्ना सिंह बोलीं- कल रिहा हो सकते हैं आशुतोष रांका और सौरव दास

CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। इस पर CJP की लीगल अफेयर्स प्रमुख रत्ना सिंह ने खुशी जताई और उम्मीद जताई की कि आशुतोष रांका और सौरव दास को भी रविवार को रिहा कर दिया जाएगा। रत्ना सिंह ने कहा कि अभी उन्हें अदालत के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश मिलने के बाद उसकी शर्तों और अन्य जानकारियों को शेयर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार यह रुख रखती आई है कि गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और संबंधित लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है।