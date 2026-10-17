अभिजीत दीपके को जमानत, शांति भंग करने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 16 अक्टूबर 2026 को हिरासत में लिया। उन्हें तब हिरासत में लिया गया जब वे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में अपनी पार्टी के 'लहरा दो तिरंगा' विरोध-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इसके पीछे प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, क्योंकि उस समय संबंधित इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू थी, जिसके तहत किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं थी। इससे पहले 10 अक्टूबर 2026 को भी उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही एहतियातन हिरासत में लिया गया था।