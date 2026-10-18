कैंसर के इलाज में खर्च का गणित बदलेगा? 137 दवाओं पर सरकार के फैसले की पूरी कहानी

Cancer Drug Price Control: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन को अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से लागू होगी। एनपीपीए की 16 और 17 अक्टूबर को हुई बैठकों में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के पैरा 19 के तहत यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं को इस व्यवस्था के दायरे में रखने की सिफारिश की थी।